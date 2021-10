Chord Generasi Patah Hati - Sheila On 7, Kebodohan Ini Harus Segera Diakhiri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Generasi Patah Hati, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Generasi Patah Hati ini termuat di album Pejantan Tangguh yang dirilis pada 2004 silam.

Di album ini pula terdapat sejumlah hits seperti Pejantan Tangguh, Itu Aku hingga Pemuja Rahasia.

Adapun lagu Generasi Patah Hati ini merupakan salah satu lagu So7 yang bertemakan tentang sosial.

Berikut chord Generasi Patah Hati dari Sheila On 7

Intro: Am G C F ..Am G C

Am G Dm G

Am G D F#

Tawa lepasmu adalah tangisanku

F E Am E

Kelakuanmu adalah deritaku

Am G D F#

Kebodohan ini harus segera diakhiri

F E Am E

Sebelum aku benar-benar mati

Am D

Aku generasi yang patah hati

Bb G G#

Terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini

Am D

Aku generasi yang patah hati

Bb G

Aku harus mencar ilmu tersenyum sebelum

G# Bb Am

Membunuh... Sebelum membunuh rasa takutku



Interlude: Am G Dm G 2x



Am G D F#

Perut buncitmu... Kurusnya bayi mereka

F E Am E Am

Rumah mewahmu keringat mereka...



Am G D F#

Kebodohan ini harus segera diakhiri

F E Am E

Sebelum kita benar-benar mati



Am D

Aku generasi yang patah hati

Bb G G#

Terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini

Am D

Aku generasi yang patah hati

Bb G

Aku harus belajar tersenyum sebelum

G# Bb Am

Membunuh... Sebelum membunuh rasa takutku



Reff:

F G

Ku bekerja siang dan malam

C G Am G

Agar istriku bahagia

F G G# Bb C

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

F G

Ku bekerja siang dan malam

C G Am G

Agar istriku senang

F G G# Bb C

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya



F G

Ku bekerja siang dan malam

C G Am G

Agar istriku bahagia

F G G# Bb C

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

F G

Ku bekerja siang dan malam

C G Am G

Agar istriku bahagia

F G G# Bb C

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

C

Aku siap 'tuk lupakan mimpi ego mudaku

G# Bb Am G F

Aku siap 'tuk lupakan...woooo

C

Aku akan perjuangkan masa depan anakku

G# Bb Am G F Em Dm G

Aku akan perjuangkan...wooooo

