Sinopsis dan Daftar Pemain Drama My Name, Segera Tayang di Netflix 15 Oktober 2021

Poster drama terbaru Han So Hee berjudul My Name segera tayang pada 15 Oktober 2021. Berikut sinopsis dan daftar pemainnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama My Name beserta daftar pemainnya.

My Name merupakan drama Korea bergenre aksi-thriller yang dibintangi oleh Han So Hee.

Dalam drama My Name, Han So Hee akan menunjukkan peran yang berbeda dari drama-drama sebelumnya.

Sebelumnya, Han So Hee telah membuat para penggemar terkesan dengan aktingnya di drama "The World of the Married" dan "Nevertheless".

Drama My Name disutradarai oleh Kim Jin Min, dan naskah ditulis Kim Ba Da.

Dikutip dari asianwiki.com, drama My Name akan tayang di Netflix mulai 15 Oktober 2021.

Berikut sinopsis hingga daftar pemain drama My Name.

Sinopsis Drama My Name

Drama My Name mengisahkan seorang wanita bernama Yoon Ji Woo (Han So Hee) yang bergabung dengan jaringan kejahatan.

Dia menyamar sebagai agen untuk mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya.