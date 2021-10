Chord Coba Kau Mendekat - Sheila On 7, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Aksi panggung Duta personel grup band Sheila On 7 (SO7) saat konser di Hermes Place Polonia, Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/11/2018) malam. Konser yang bertajuk "In Concert" tersebut, SO7 membawakan sejumlah lagu yang menjadi hits di era-90an dan lagu terbaru mereka berjudul Musim Yang Baik. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Coba Kau Mendekat, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Coba Kau Mendekat ini termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Di album ini pula terdapat sejumlah hits seperti Pejantan Tangguh, Itu Aku hingga Pemuja Rahasia.

Berikut chord Coba Kau Mendekat dari Sheila On 7

Intro : F C (2x)

F G

Pertama, kucoba

Am Bm

Tatap dalam mata

F G Am Bm C

Kulihat warna yang semu

F G

Kupikir, hanyalah

Am Bm

Alasan tuk menggoda

F G Bm C

Ternyata kamu tersedu

F G

Langkahku, mengajak

Am Bm

Kau untuk temaniku

F G Am Bm C

Walau kamu mencoba bisu

F G

Semakin, kudekati

Am Bm

Dirimu yang tak peduli

F G Am Bm C

Daripada termangu sepi...

G Dm

Coba kau mendekat

G Dm

Tuangkan hasratmu

(Tribunnews.com)