Chord Ketidakwarasan Padaku - Sheila On 7: Kunci Gitar Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Ketidakwarasan Padaku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Ketidakwarasan Padaku termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Di album ini pula terdapat sejumlah hits seperti Pejantan Tangguh, Itu Aku hingga Pemuja Rahasia.

Berikut chord Ketidakwarasan Padaku dari Sheila On 7

Intro : C C Am ketidakwarasan padaku C Am membuat bayangmu slalu ada G menentramkan malamku F C G mendamaikan tidurku..

C Am ketidakwarasan padaku C Am membuat hidupku lebih tenang G aku takkan sadari F C C bahwa kau tak lagi di sini



Reff I: F G aku mulai nyaman uuuu.. C Bm Am berbicara pada dinding kamar G F G aku takkan tenang uuuu.. C G saat sehatku datang..



C Am ketidakwarasan padaku C Am slimut tebal hati rapuhku G berkah atau kutukan F C C

namamu yang ku sebut.. Reff II:

F G aku mulai nyaman uuuu.. C Bm Am berbicara pada dinding kamar G F G aku takkan tenang uuuu.. Am D F E Am D F E saat sehatku datang



G#m A D F#m luka hati... akan mati G#m A D F#m jika jiwa terus menari dan bermimpi

Musik : Am F G ..(4x) F ..G ..

G#m A D F#m luka hati... akan mati G#m A D F#m G F jika jiwa terus menari dan bermimpi..



C ketidakwarasan padaku Am slimut tebal hati rapuhku G aku takkan sadari F C bahwa kau tak lagi di sini G aku takkan sadari F Fm F C bahwa kau tak lagi di sini..





