Chord Gitar dan Lirik Lagu Harga Diriku - WALI: Bukan Ku Tak Punya Harga Diri

Intro : Am..F..G..E..

Am..F..G..E..

.

Am G C

Di dirimu aku menemukan

Dm

Yang mencintaiku

Am

Yang menyayangiku..

.

Am G C

Di dirimu aku ketakutan..

Dm

Kau biarkanku

E

Kau tinggalkanku..

.

Reff:

Am Dm

Bila kamu tak lagi denganku ku

G C E

Tak tahu apa tuk, jalani hidupku..uu..

Am Dm

Bila memang kau pergi dariku ku

G C E

Tak ada lagi di dunia ini..hi..ii..

.

Am G C

Mengertikah kau siang malamku

Dm

Kau tangis tawaku

Am

Kau semua hidupku..

.

Am G C

Pandang aku pandanglah hatiku

Dm

Aku tak mampu

E

Melangkah tanpamu..

.

Reff:

Am Dm

Bila kamu tak lagi denganku ku

G C E

Tak tahu apa tuk, jalani hidupku..uu..

Am Dm

Bila memang kau pergi dariku ku

G C E

Tak ada lagi di dunia ini..hi..ii..

.

F G

Bukan ku tak punya harga diri

E Am-Bm-C-Am..

Tapi dirimu begitu berarti

F G

Kaulah nafasku engkau harga diriku

E

Mengerti aku....

.

Musik : Am..Dm..G..C..E..

Am..Dm..G..C..E..

.

Reff:

Am Dm

Bila kamu tak lagi denganku ku

G C E

Tak tahu apa tuk, jalani hidupku..uu..

Am Dm

Bila memang kau pergi dariku ku

G C E

Tak ada lagi di dunia ini..hi..ii..

.

Outro:

Am G C

Di dirimu aku menemukan....

