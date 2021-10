Chord Pendosa - Sheila On 7: Hati dan Raga Ini Terlalu Mengharapkanmu

Band Sheila On 7 (SO7) menghibur penggemarnya pada konser bertajuk Harmonia Classic Story, di Live Space, kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019). Tema konser tersebut terinsipirasi dari salah satu lagu hits milik Sheila On 7 yaitu Kisah Klasik. Tribunnews/Herudin

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Pendosa, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Pendosa termuat dialam album Pejantan Tangguh, yang dirilis pada 2004 silam.

Di album tersebut terdapat sejumlah lagu hits lain seperti Pejantan Tangguh, Itu Aku hingga Pemuja Rahasia.

Adapun lirik lagu Pendosa berkisah tentang penantian terhadap orang yang dicintainya.

Berikut chord Pendosa dari Sheila On 7

Intro : Em B C Bb (2x)

Em D Em Bm

Akulah pendosa yang sedang menjalani hukuman

C B

Memikirkanmu kriminalku

Em D Em Bm

Akulah pendosa yang sedang menunggu kebebasan

C B

Menantimu kejahatanku

Intro : Em B C Bb (2x)

Em D Em Bm

Mungkin hanya dirimu yang bisa aku kagumi

C D Bb D Am G C D

Sakit terlalu sakit benci memimpikanmu....huu Hoooo yee

Reff .

G C

Hati dan raga ini terlalu mengharapkanmu

Em D F# Am

Hingga kagum menjadi duri

G C

Hati dan raga ini terlalu mengharapkanmu

Em D

Hingga kagum menjadi

C#m G#m A

Hei.....akulah pendosa yang menjalani hukuman

E B

Menunggu kebebasan....

Intro : Em B C Bb (2x)

Reff .

G C

Hati dan raga ini terlalu mengharapkanmu

Em D F# Am

Hingga kagum menjadi duri

G C

Hati dan raga ini terlalu mengharapkanmu

Em D

Hingga kagum menjadi

C#m G#m A

Hei.....akulah pendosa yang menjalani hukuman

E B

Menunggu kebebasan....

C#m G#m A

Hei......kaulah pemendam mimpi yang kan

A E B

Menghantuiku seumur hidupku

Baca juga: Chord Ketidakwarasan Padaku - Sheila On 7: Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Coba Kau Mendekat - Sheila On 7, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Generasi Patah Hati - Sheila On 7, Kebodohan Ini Harus Segera Diakhiri

(Tribunnews.com)