Lirik dan Chord Gitar Ijinkan Aku Menyayangimu - Iwan Fals: Bila Cinta Tak Menyatukan Kita

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Ijinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals.

Penyanyi Iwan Fals merilis lagu berjudul Ijinkan Aku Menyayangimu pada tahun 2006.

Lirik dan Chord Ijinkan Aku Menyayangimu - Iwan Fals

Intro : Am Em F G [2x]

Am

Andai kau ijinkan

Em

walau sekejap memandang

F

Kubuktikan kepadamu

G

aku memiliki rasa….

*)

Am

Cinta yang kupendam

Em

tak sempat aku nyatakan

F

Karena kau telah memilih

G

menutup pintu hatimu….



Am

Ijinkan aku membuktikan

Em

Inilah kesungguhan rasa

F G

Ijinkan aku menyayangimu….

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku…

Musik : Am Em F G

*)

Am

Cinta yang kupendam

Em

tak sempat aku nyatakan

F

Karena kau telah memilih

G

menutup pintu hatimu….

#)

Am

Ijinkan aku membuktikan

Em

Inilah kesungguhan rasa

F G

Ijinkan aku menyayangimu….

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

Musik : C F Am G

F

Bila cinta tak menyatukan kita

Em

Bila kita tak mungkin bersama

Bb

Ijinkan aku tetap

G

menyayangimu woooo



Kembali ke : Reff [2x]

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

F C

Aku sayang padamu

F C

Ijinkan aku membuktikan..

