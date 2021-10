Chord Gitar dan Lirik Lagu First Love - Nikka Costa, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu First Love yang dinyanyikan oleh Nikka Costa.

Lagu First Love dirilis pada 1983, silam.

First love masuk dalam album bertajuk Fairy Tales (Cuentos De Hadas).

Lagu tersebut menggabungkan beberapa genre, yakni pop, funk, soul, dan blues.

Chord gitar First Love - Nikka Costa (Ebay)

Berikut chord gitar dan lirik lagu First Love - Nikka Costa:

[Intro]

G Cm

[Verse]

G Am

Every one can see

D G

There's a change in me

Em Am

They all say I'm not the same

A D

Kid I used to be

G Am

Don't go out and play

D G

I just dream all day

Em Am

They don't know what's wrong with me

A D

And I'm too shy to say

[Reff]

G

It's my first love

B

What I'm dreamin' of

Em

When I go to bed

Dm G C

When I lay my head upon my pillow

Am D

Don't know what to do

G

My first love

B

Thinks that I'm too young

Em

He doesn't even know

Dm G

Wish that I could show him

C

What I'm feelin'

Am D G

'cause I'm feelin' my first love

[Instrumental]

G Cm

[Verse]

G Am

Mirror on the wall

D G

Does he care at all

Em Am

Will he ever notice me

A D

Could he ever fall

G Am

Tell me teddy bear

D G

Why love is so unfair

Em Am

Will I ever find a way

A D

An answer to my prayer

[Reff]

G

For my first love

B

What I'm dreamin' of

Em

When I go to bed

Dm G C

When I lay my head upon my pillow

Am D

Don't know what to do

G

My first love

B

Thinks that I'm to young

Em

He doesn't even know

Dm G C

Wish that I could show him what I'm feelin'

Am D G

'cause I'm feelin' my first love

Cm G

My first love

