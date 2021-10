Sinopsis The Matrix, Aksi Keanu Reeves sebagai Hacker, Tayang Malam Ini di TransTV

Berikut Sinopsis The Matrix yang tayang malam ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis The Matrix, yang akan tayang malam ini, Selasa (12/10/2021) di TransTV pukul 22.00 WIB.

Film The Matrix berkisah tentang aksi seorang hacker yang memberontak program melawan mesin.

Sutradara dan penulis film ini adalah Lana Wachowski dan Lilly Wachowski.

Berdurasi 136 menit, film The Matrix dirilis pada 31 Maret 1999 di Amerika Serikat.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Keanu Reeves, Laurence Fishburne, dan Carrie-Anne Moss.

Selain itu, film ini memenangkan 42 nominasi di antaranya, best film editing, best sound, best effect, dll.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film The Matrix dikutip dari Imdb.com, Selasa (12/10/2021).

Thomas Anderson, alias "Neo" adalah seorang hacker dengan rambut hitam tebal dan penampilan pucat.

Ia sedang tertidur di monitornya.

Kemudian, Neo mendengar berita di televisi.