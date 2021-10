Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Takut - Repvblik: Bila Kau Pergi Meninggalkanku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Aku Takut merupakan lagu yang dibawakan oleh band Repvblik.

Lagu ini masuk ke dalam album keenam mereka "Aku Tetap Cinta" dan dirilis pada 2016.

Musik band Repvblik bergenre rock alternatif, Pop dan Rock dan pertama kali dibentuk pada 24 Maret 2004.

Band ini beranggotakan Ruri (vokal), Hexa (rhythm gitar), Lavy (bass), Tyar (keyboard, backing vocal), Randy (drum), dan Ei (lead gitar).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Takut - Repvblik:

Intro : Am Em Dm Am E..

Am Em

katamu cintaku berlebihan

Dm Am

cemburuku tak beralasan

Dm Am

membuat dirimu tak nyaman

F E

maafkan aku sayang..

Reff:

Am Dm

aku takut kehilangan dirimu

G C E

aku takut takut kehilanganmu

Am Dm

aku takut kehilangan cintamu

G C

aku takut hidup tanpa dirimu

Dm

aku tak akan bisa

Am

aku yang bisa gila

F E

bila kau pergi meninggalkanku..

Musik : Dm G Am

F E...

Am Em

katamu cintaku berlebihan

Dm Am

cemburuku tak beralasan

Dm Am

bagaikan burung dalam sangkar

F E

maafkan aku sayang..

Reff:

Am Dm

aku takut kehilangan dirimu

G C E

aku takut takut kehilanganmu

Am Dm

aku takut kehilangan cintamu

G C

aku takut hidup tanpa dirimu

Dm

aku tak akan bisa

Am

aku yang bisa gila

F E

bila kau pergi meninggalkanku..

Musik : F G Em Am F Dm E...

Reff:

Am Dm

aku takut kehilangan dirimu

G C E

aku takut takut kehilanganmu

Am Dm

aku takut kehilangan cintamu

G C E

aku takut hidup tanpa dirimu

Dm

aku tak akan bisa

Am

aku yang bisa gila

F E

bila kau pergi meninggalkanku..

Outro : Am

(Tribunnews.com)