Chord Gitar dan Lirik Lagu Wanita yang Kau Pilih yang Dipopulerkan oleh Rossa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Wanita yang Kau Pilih.

Lagu berjudul Wanita yang Kau Pilih dinyanyikan oleh penyanyi wanita Indonesia, Rossa.

Lagu Wanita yang Kau Pilih pertama kali dirilis pada 20 September 2011, silam.

Lagu milik Rossa ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang merasa menjadi wanita terpilih karena dicintai dan disayangi oleh laki-laki idamannya.

Berikut Chord Gitar Wanita yang Kau Pilih - Rossa:

Intro: Em F G



C Em

malam semakin panjang

F G F G

diwaktu aku merindukanmu

C Em

kau bisa menjaga aku

F G C

hingga diriku merasa teduh



C Em

aku seperti kamu

F G F G

menginginkan dan merindukanmu

C Em

karena kita tak mampu

F G C

untuk selalu pergi menjauh





Reff:



F G Em

kau jadikan aku ini

F

wanita yang kau pilih

G C

untuk jadi kekasihmu

F G Em

dan kaupun tlah aku minta

F G

setia seperti ku hingga

C

waktu nya tiba



C Em

aku percaya penuh

F G F G

kau kan buat ku bahagia

C Em

karena cinta ter cipta

F G C

datangnya dari dalam hatimu



Back: Reff

