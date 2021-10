Chord Gitar Putri Iklan - ST12: Aku Bergetar Disentuh Dia, Mataku Terbang Sampai ke Langit

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Putri Iklan yang dipopulerkan oleh ST12.

Lagu Putri Iklan merupakan singel dalam album ketiga ST12 yang bertajuk P.U.S.P.A.

Album tersebut dirilis pada tahun 2009 oleh label Trinity Optima Production.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Putri Iklan - ST12

Intro: C Am F G

C Am

Aku yang terlelap sendiri

F G

Terlelap sampai tak sadar diri

C Am

Ku lihat sang pujaan hati

F G

Datang melangkah t'rus menghampiri

Em

Namun sungguh sayang

Am

Itu hanyalah sebuah mimpi

Dm F G

Terbangunkan pagi… bersama matahari

Reff:

F G

Aku bergetar disentuh dia

Em Am

Mataku terbang sampai ke langit

Dm G

Tubuhnya pun indah ku pandangi

C

Putih mulus dan seksi

F G

Tak jauh seperti sang bidadari

Em Am

Kan ku peluk dia sampai mati

Dm G

Rambutnya pun indah bagai putri

C

Mirip iklan di TV

Musik: F G Em Am Dm G C (2x)

Kembali ke: Reff (2x)

Outro: F G Em Am Dm G C (2x)

