Chord Gitar Aku Tenang - Happy Asmara, Kunci dari C: Pengenku Siji Nyanding Kowe Selawase

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Aku tenang dalam artikel berikut ini.

Lagu Aku Tenang dinyanyikan oleh penyanyi Happy Asmara.

Video klip lagu ini telah rilis di kanal YouTube DSA Record pada Februari 2020, lalu.

Kini lagu Aku Tenang viral di TikTok dengan kutipan lirik: pengenku siji nyanding kowe selawase.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Haruskah Aku Mati - Woro Widowati: Aku Sekuat Hati Bertahan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hitam Putih - Fourtwnty, Kunci dari G: Bagai Langit dan Bumi

Chord Gitar Lagu Aku Tenang - Happy Asmara:

Intro: C

Reff :

F

Pengenku siji

G C

Nyanding kowe selawase

Am Dm

Ra ono wong liyo

G C

Sing iso misahake..

F

Cukup sliramu

G C

Gawe atiku tenang

Am Dm

Ra bakal ilang

G C

Mergo kowe sing tak sayang..

Int. F C F C

C F C F

Sumilire angin ndalu iki

C F G

Kelingan esemmu dek wingi

Em Am

Tansah kegowo nganti saiki

Dm G C

Ra biso ilang nganti kegowo ngimpi..

Dm G

Wes.. suwe..

C Am

Aku ngenteni kowe

Dm G C

Nganti saiki biso dadi siji..

Dm G

Mung.. kowe..

C Am

Sing purun nompo opo kahananku

Dm G C

Matursuwun tresnomu mung kanggo aku..

Reff :

F

Pengenku siji

G C

Nyanding kowe selawase

Am Dm

Ra ono wong liyo

G C

Sing iso misahake..

F

Cukup sliramu

G C

Gawe atiku tenang

Am Dm

Ra bakal ilang

G C

Mergo kowe sing tak sayang..

Musik : Am..Em..F G C



Dm G

Wes.. suwe..

C Am

Aku ngenteni kowe

Dm G C

Nganti saiki biso dadi siji..

Dm G

Mung.. kowe..

C Am

Sing purun nompo opo kahananku

Dm G C

Matursuwun tresnomu mung kanggo aku..

Reff :

F

Pengenku siji

G C

Nyanding kowe selawase

Am Dm

Ra ono wong liyo

G C

Sing iso misahake..

F

Cukup sliramu

G C

Gawe atiku tenang

Am Dm

Ra bakal ilang

G C

Mergo kowe sing tak sayang..

F

Pengenku siji

G C

Nyanding kowe selawase

Am Dm

Ra ono wong liyo

G C

Sing iso misahake..

F

Cukup sliramu

G C

Gawe atiku tenang

Am Dm

Ra bakal ilang

G C

Mergo kowe sing tak sayang.

Baca juga: Chord Gitar Rumpang - Nadin Amizah, Kunci Mudah Dimainkan: Mereka Lupa tentang Mimpi Buruk

Baca juga: Chord Gitar Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari, Lengkap dengan Liriknya

Video Klip Lagu Aku Tenang - Happy Asmara:

Simak chord gitar lainnya

(Tribunnews.com)