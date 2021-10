Chord Gitar Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNNEWS.COM - Runtuh merupakan lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Feby Putri dan Fiersa Besari.

Feby Putri dan Fiersa Besari berkolaborasi untuk merilis lagu ini pada 1 Oktober 2021.

Lagu Runtuh bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang tidak baik-baik saja namun mencoba untuk bahagia.

Lagu berjudul Runtuh juga viral dan menjadi salah satu sound populer di TikTok.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri Feat Fiersa Besari:

(Intro)

C F C F



C Am

ku terbangun lagi.. di antara sepi

G F

hanya piki..ran yang.. ramai..

C Am

mengutuki diri.. tak bisa kembali

G F

tuk mengubah.. alur.. kisah..

G Am F

ketika mereka meminta tawa..

G Am F

ternyata rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C F

sebelum kembali membohongi diri

C Am

ketika kau lelah.. berhentilah dulu

G F

beri ruang.. beri.. waktu..

G Am F

mereka bilang syukurilah saja..

G Am F

padahal rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

sebelum kembali membohongi diri

F

haha haaa.. haha haaa..

C F

haha haa aa..

(Int.)

Em F Am G

F G..



(Reff)

C F C

kita hanyalah manusia yang terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

ku tak ingin lagi membohongi diri..

F Fm (C)

ku ingin belajar menerima diri

Runtuh - Feby Putri Feat Fiersa Besari

