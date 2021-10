Chord Mantan Kekasih - Sheila On 7: Disini Tak Lagi Jadi Rumahmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Mantan Kekasih, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Mantan Kekasih ini termuat di album Sheila On7 yang bertajuk 507, dirilis pada 2006 silam.

Lirik lagu Mantan Kekasih ini mengisahkan tentang seorang yang menginginkan hubungannya kembali lagi setelah sempat berpisah, namun demikian hal itu mendapat penolakan dari sang mantan.

Berikut chord Mantan Kekasih dari Sheila On 7

Intro : G C G D



G C G D

Mantan kekasih yang hilang datang

G C G D

Ungkapkan besarnya penyesalan

Em C G D

Bagaimana dia menghancurkan aku

Em C G D G

Percayalah kau tak aku sesali



G C G D

Awan hitam menghantui langkahmu

Em C G D

Bagaimana mungkin jika itu pilihanmu

Em C G D G

Disini tak lagi jadi rumahmu



Chorus :

G C G D

Relakanlah semua.. berakhirlah sudah

Em C G D

Dan biarkan bintang.. menuntunmu pulang



G C G D G C G D

haa.. aha.. aa.. haa.. aha.. aa..



Int. : G C Bm D Em C Bm D



G C Bm D

Kau tak selalu bisa punya yang kau inginkan

Em C Bm D

Kau tak selalu bisa punya yang kau inginkan



==> Kembali ke : Chorus



G C G D G C G D

haa.. aha.. aa.. haa.. aha.. aa..



Outro : G C Bm D

G C Bm D G





