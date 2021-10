Chord Gitar Janji Putih - Doddie Latuharhary: Beta Janji Beta Jaga Ale untuk Selamanya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Janji Putih yang dinyanyikan oleh Doddie Latuharhary.

Lagu Janji Putih dirilis pertama kali pada tahun 2015, lalu.

Lagu asal Ambon ini sedang viral di aplikasi TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Putih - Doddie Latuharhary

Intro:

Am Em C Em F

C

Danke banya lai tuhan

C

Su kasih dia par beta

C

Inikah tulang Rusuk

C

Yang tuhan ambel dar beta

C Am Em

Bahagia sio nona ee

C

Beta bahagia sayang

C Em

Danke banya sayang ee

C Dm

Mau hidop deng beta Selamanya

C G F C

Beta janji beta jaga ale untuk selamanya

C F C D G

Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta

C G

Ini cinta yang beta punya

F C

Dari relung hati jiwa

C F C

Cuma par ale saja lah

C D G

Cinta ni abadi slamanya

C D G

Cinta abadi… slamanya

C

Danke banya lai tuhan

C

Su kasih dia par beta

C

Inikah tulang Rusuk

C

Yang tuhan ambel dar beta

C G F C

Beta janji beta jaga ale untuk selamanya

C F C D G

Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta

C G

Ini cinta yang beta punya

F C

Dari relung hati jiwa

C F C

Cuma par ale saja lah

C D G

Cinta ni abadi slamanya

G

Beta janji beta jaga

D

Ale untuk selamanya

C

Beta Janji akan setia

C

Hanya untuk satu cinta

G

oooh

D

(Ini cinta beta punya dari relung hati jiwa Hanya par ale saja lah)

G

Cuma ale nona

D

Cuma par ale saja lah

D

Cinta ni abadi… Selamanya

