Kanda Brothers Rilis Single 'Hello', Gambarkan Ada Kesuksesan di Balik Kerapuhan dan Kesulitan Hidup

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM - Group musik kakak beradik, Kanda Brothers baru saja merilis single terbaru berjudul Hello sebagai pembuka album terbaru mereka berjudul 'Elements of Life'.

Lagu Hello mewakili element udara dari lima element kehidupan manusia yang mereka bawa dalam album ini.

Single Hello menggambarkan kerapuhan dan emosi para personil yang selalu terbentur kesulitan terutama di masa seperti ini.

"Seperti yang kami tulis di liriknya 'guide me through the rain so that I can say hello' itu menyiratkan bahwa biasanya di balik kesulitan akan lahir kemudahan," beber Aldy dalam jumpa pers virtual yang digelar hari Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Ciptakan Lagu Ciluuk Ba untuk Stimulus Tumbuh Kembang Anak, Ini Alasan Dokter Ardi Santoso

Baca juga: Fitri Carlina Lebarkan Sayap Karir ke Luar Negeri, Duet Bareng Musisi Muda Korea Big Marvel

"Gue percaya pada dasarnya kita semua adalah makhluk yang rapuh dan tidak terlepas akan pertolongan semesta agar dapat keluar dari berbagai masalah yang ada. Pasti akan tiba waktunya buat kita kembali tersenyum dan punya kesempatan untuk memulai dengan lebih baik lagi," jelasnya.

Once Mekel menjadi produser Kanda Brothers band. (twitter)

Hal yang menarik dari lima lagu dalam album terbarunya, Kanda Brothers membaginya dalam lima tema sesuai dengan elemen hidup manusia (Elements of Life) seperti, air, api, udara, tanah, dan logam.

Dengan album tersebut band yang diisi oleh empat saudara kandung, Ricky Yurama (Bass/Vocal), Gerry Febrianda (Gitar/Keyboard/Vocal), Aldy Agustriansyah (Lead Vocal/Gitar), dan Danna Prawira Saputra (Drums/Percussion/Vocal) siap manjakan telinga penggemarnya.

Aldy pun mengatakan bahwa album tersebut lahir atas perasaan mereka berempat yang sama.

"Kami ngobrol tentang bikin album yang isinya bukan lagi menceritakan tentang sesuatu yang dikarang, tapi yang dirasa," kata Aldy.

Materi dalam album tersebut disiapka sejak awal tahun 2021, album tersebut juga jadi pelampian emosi Kanda Brothers yang mengalami dampak pandemi Covid-19.

Kini, karya terbaru Kanda Brothers yang berjudul Hello ini sudah dapat dinikmati melalui seluruh radio, TV dan digital music platform mulai Oktober 2021.