Sering Menangis setelah Cerai dari Stefan William, Celine Evangelista Singgung soal Anak

TRIBUNNEWS.COM - Celine Evangelista ungkap alasan sering menangis setelah cerai dari Stefan William.

Diketahui pasangan Stefan William dan Celine Evangelista telah resmi berpisah, pada 18 Oktober 2021.

Lantas sejak saat itu, artis 29 tahun ini nampak sering menangis, khususnya saat tampil di televisi.

Padahal menurut sang sahabat, Melaney Ricardo, ia tak mau lagi menangisi perceraiannya.

"Kan lo kemarin bilang sama gue, lo udah nggak mau nangis lagi you think it's enough."

"Kemarin kamu nangis terus lho," ucap Melaney Ricardo dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Cerai dengan Stefan William, Celine Evangelista Bersyukur Dapat Wejangan dari Jennifer Jill

Celine Evangelista ungkap alasan sering menangis setelah cerai dari Stefan William. (YouTube)

Kemudian Celine Evangelista menjelaskan memang belum bisa berhenti mengeluarkan air mata.

Dikarenakan ia masih merasakan sakit dan luka tersebut belum juga sembuh.

Meski begitu, mantan istri Stefan William itu menegaskan bukan pihak yang tersakiti dalam perceraian ini.

"Sampai sekarang sebenarnya juga, namanya sakit ya luka, kalau dicoba dikeringin," kata Celine Evangelista.