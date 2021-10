BTS Masuk 3 Nominasi di American Music Awards 2021, Termasuk Artist Of The Year

TRIBUNNEWS.COM - Grup K-Pop Bangtan Boys (BTS) telah dinominasikan untuk tiga kategori di American Music Awards 2021.

Dilansir dari Soompi, Jumat (29/10/2021), nominasi untuk American Music Awards 2021 telah diumumkan pada 28 Oktober.



Menurut Billboard, nominasi didasarkan pada interaksi para penggemar, yang meliputi streaming, penjualan album, penjualan lagu, dan pemutaran radio.

Dilacak oleh Billboard dan MRC Data, nominasi tersebut mencakup periode waktu antara 25 September 2020 dan 23 September 2021.

Untuk pertama kalinya, BTS dinominasikan untuk Artist of the Year, bersama Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd.

BTS saat berpidato di hadapan petinggi dunia dalam Pertemuan Majelis PBB, Senin (21/9/2021). (Twitter @bts_bighit)

BTS juga dinominasikan untuk Duo atau Grup Pop Favorit selama tiga tahun berturut-turut.

Dan lagu ter-hitsnya tahun ini, Butter milik BTS dinominasikan untuk Lagu Pop Favorit.

Dalam nominasi ini, Butter akan bersaing dengan lagu-lagu hits lainnya yakni Kiss Me More milik Doja Cat (feat. SZA), Levitating dari Dua Lipa, drivers license Olivia Rodrigo, dan Save Your Tears (Remix) milik The Weeknd dan Ariana Grande.

Tahun lalu, BTS, NCT 127, dan EXO dinominasikan untuk Penghargaan Artis Sosial Favorit, yang di mana dimenangkan oleh BTS.

Tahun ini, kategori tersebut tidak ada dalam daftar nominasi saat ini.

American Music Awards 2021 akan disiarkan dari Microsoft Theater di Los Angeles pada 21 November 2021.