Krisdayanti Bayangkan Serunya Keluarga Anang Hermanysah, Raul Lemos dan Halilintar Liburan Bersama 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga besar Krisdayanti dan Anang Hernansyah baru saja mengadakan kumpul keluarga dengan melakukan makan bareng.

Terlihat kebahagiaan terpancarkan dari masing-masing anggota keluarga saat itu.

Hadir juga Atta Halilintar bersama sang adik, Thariq Halilintar.

Momen tersebut bukanlah pertama kali keduanya bertemu, namun Raul Lemos sendiri sudah lama tidak bertemu keluarga besarnya itu di Jakarta.

Krisdayanti menyebut pertemuan makan malam itu suasananya begitu cair dan menyenangkan.

Instagram/@raullemos06/ashanty_ash (Instagram/@raullemos06/ashanty_ash)

"Bukan first time tapi udah lama nggak ketemu, jadi tambah mengalir ya. Artinya kalau pria-pria suka bola, semua mengalir ngomongin bola.

Ngomongin liburan, anak-anak yang Arsya sama Kelen juga akrab. Mereka sebelumnya kan juga ketemu main bola," ujar Krisdayanti saat ditemui di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini, Sabtu (30/10/2021).

Tidak hanya soal makan malam, nyatanya pertemuan tersebut juga membahas banyak hal salah satunya adalah merencanakan liburan bareng.

Niat tersebut nampaknya sudah direncanakan sejak lama namun belum terealisasikan.

"Jadi memang akan ada banyak kegiatan. Bukan hanya liburan ya, tapi liburan ini kan udah jadi wacana yang lama sekali memang anak itu bisa mixing sosial lah ya, artinya bisa ke sini bisa ke sana," ujar Krisdayanti.

Pertemuan keluarga Krisdayanti Raul Lemos dan Anang Ashanty (instagram)

Namun Krisdayanti telah membayangkan bagaimana euforia ketika seluruh keluarga The Lemos, The Hermansyah, dan The Halilintar bergabung untuk liburan.

"Belum ada rencana haha. Bayangin, kita baru bayangin aja sih kalau liburan ber-70 itu gimana," tutup Krisdayanti.