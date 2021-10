Penampilan Sehun EXO Jadi Karyawan Baru dalam Drama Now, We Are Breaking Up

Sehun EXO bermain dalam drama Now, We Are Breaking Up. Intip penampilan menawan Sehun EXO.

TRIBUNNEWS.COM - Sehun EXO akan berperan dalam drama Now, We Are Breaking Up.

Drama terbaru Sehun EXO bersama Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini akan tayang pada 12 November mendatang.

Drama Now, We Are Breaking Up menyoroti banyak rasa cinta dan putus cinta yang dirasakan sepasang kekasih.

Mengutip Soompi, dalam drama Now, We Are Breaking Up, Sehun EXO berperan sebagai Hwang Chi Hyung.

Dia adalah seorang karyawan baru di perusahaan mode The One.

Baca juga: Sinopsis Now, We Are Breaking Up, Drama Terbaru Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong, Tayang 12 November

Baca juga: Aktris Penthouse Kim So Yeon Pertimbangkan Main di Drama Tale of the Nine-Tailed Season 2

Namun, dia bukan karyawan biasa karena dia adalah putra bungsu dari CEO perusahaan.

Dia diharapkan bisa menunjukkan chemistry yang kuat dengan orang-orang dari perusahaan termasuk kakak perempuannya Hwang Chi Sook (Choi Hee Seo) dan Ha Young Eun.

Dalam foto pertama yang diunggah, Sehun EXO membuat transformasi gaya menjadi Hwang Chi Hyung, yang mengenakan jaket kulit hitam dan setelan abu-abu yang rapi.

Sehun EXO dalam drama Now, We Are Breaking Up.

Tatapan dan ekspresi wajahnya memberikan gambaran sekilas tentang kepribadian Hwang Chi Yeol yang sangat percaya diri.

Tim produksi drama mengatakan bahwa dalam drama ini, Sehun memiliki karakter seorang yang berani namun tetap menggemaskan.