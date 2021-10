Chord Gitar Sudah - Ardhito Pramono: Belajar Memahami Masa Depan, Kunci Mudah Dimainkan D

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Sudah yang dinyanyikan oleh Ardhito Pramono.

Lagu ciptaan Ardhito sendiri ini dirilis pada 2020 lalu.

Sudah juga merupakan soundtrack dari film yang dibintangi Ardhito, yakni 'Story of Kale: When Someone's In Love'.

Hingga artikel ini terbit video klip Sudah ditonton lebih dari 4 juta kali viewers.

Chord dan Lirik Lagu Sudah - Ardhito Pramono:

D D7

Sudah,

G Gm D E

Sudahi semua bicara

Em A D D7

Ku ingin segera berdua

G Gm

Dan pagi menjelang

D E Em

Melahirkan mentari

A D D7

Pagi dan sudah,

G Gm D E

Sudahi semua prasangka

Em A D D7

Dunia berputar lah saja

Bm Bb D E Em

Rekam peristiwa yang takkan terulangi

A D D7

Pagi dan sudah,

G Gm D E

Sudahi malam yang duka

Em A D D7

Dunia kau kan baik saja

Bm Bb

Hujan akan tiba

D E Em A

Melahirkan pelangi



* Reff

D D7 G Gm

Belajar memahami masa depan

D E E7 A7

Tak kah yang disimpan akan tenang

D D7 G Gm

Melahirkan semua nada indah

D E7 Em A D

Mencoba menjadi bahagiamu sendiri

D D7

Sudah,

G Gm D E

Lupakan semua derita

E7 A D D7

Doa semesta menjaga

Bm Bb D E Em A

Luka akan hilang perlahan terobati



* Reff

D D7 G Gm

Belajar memahami masa depan

D E E7 A7

Tak kah yang disimpan akan tenang

D D7 G Gm

Melahirkan semua nada indah

D E7 Em A D

Mencoba menjadi bahagiamu sendiri

(Tribunnews.com)

