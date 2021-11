3 Film Nasional Baru, Peraih Palme d'Or, hingga Film Peraih 3 Academy Awards Tayang di November

TRIBUNNEWS.COM - Ada deretan film tayang secara eksklusif di KlikFilm pada November 2021.

Di antaranya tiga film nasional baru dengan genre drama berjudul "Langit Kala Senja" yang diperankan Mika Tambayong, Omar Daniel dan Refal Hadi.

Kemudian "Senzano Savana" yang diperankan Adipati Dolken dan Baby Jovanca. Selanjutnya, "Love of Fate" yang diperankan oleh Dikta dan Febby Rastanty.

Selain tiga film nasional di atas, ada juga film mancanegara peraih Palme d'Or dalam festival film Cannes 2021, Titane.

Deretan film mancanegara lainnya adalah, Bergman Island yang juga hadir di Festival Film Cannes 2021, Night Raiders yang hadir di Toronto Internasional Film Festival.

Beberapa film drama musikal seperti A Star Is Born, The Piano, Tender Mercies, dan The Man Who Cried. Sedangkan film mancanegara lainnya ada film lawas milik Charlie Chaplin berjudul Tillie's Punctured Romance. Ada juga film begenre horor dan thriller seperti Meander.

Frederica, Direktur KlikFilm mengaku sangat senang dengan hadirnya film Titane dan yang lainnya selama November 2021 di KlikFilm.

"Tidak mudah untuk menghadirkan film peraih Palme d'Or seperti Titane di KlikFilm. Butuh perjuangan keras dan doa. Kami juga menghadirkan 3 film drama nasional terbaru dan hanya tayang di KlikFilm. Selain itu masih banyak deretan film bagus yang tayang bulan November 2021 ini di KlikFilm cuma dengan Rp 10 ribu per minggu bisa menyaksikan semua film yang tersaji di KlikFilm," ujarnya.

Penasaran dengan film-film yang hadir di KlikFilm, simak sinopsisnya.

Titane