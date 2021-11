Chord Gitar dan Lirik Lagu Memilih Aku - Arsy Widianto feat Tiara Andini, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord kunci gitar Memilih Aku dari Arsy Widianto feat Tiara Andini dalam artikel ini.

Lagu Memilih Aku diciptakan oleh musisi Yovie Widianto.

Memilih Aku pertama kali dirilis pada 10 September 2021 lalu.

Singel Memilih Aku menceritakan tentang kesetiaan pasangan dalam menjalin hubungan.

Berikut lirik dan chord kunci gitar Memilih Aku - Arsy Widianto feat Tiara Andini:

Intro:

C Em F

C Am Bb

C Dm

Terima kasih kau memastikan

Em F

Kau memilih aku

Am G

Aku kan setia selalu setia

F G -F

Menemani harimu

Em Am

Hati tergetar kau mengatakan

Dm E Am

Hanya satu yakinkan dirimu

F G -F Em Am

Aku pilihan terbaik untukmu

F G C F -G

Terima kasih kau memilih aku

F Am Bb

Saat dekat ataupun jauh

Gm Em Am

Tak berbeda rindumu untukku

Gm

Dan selalu buktikan

C

Kesetiaan yang indah

D#

Kau katakan dirimu

Bb C

Ada untuk diriku..

Reff:

F Gm

Terima kasih kau memastikan

Am Bb

Kau memilih aku

Dm C

Aku kan setia selalu setia

Bb C

Menemani harimu

Am Dm

Hati tergetar kau mengatakan

Gm A Dm C

Hanya satu yakinkan dirimu..

Bb C Am Dm

Aku pilihan terbaik untukmu..

Gm C Bb

Terima kasih kau memilih aku..

(Tribunnews.com)