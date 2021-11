Chord Gitar dan Lirik Friendzone - Budi Doremi: Bukan Mau Suudzon, Tapi Orang Bilang Itu Friendzone

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Friendzone, yang dinyanyikan oleh Syahbudin Syukur atau biasa dikenal dengan Budi Doremi.

Friendzone dirilis pada 2012.

Lagu Friendzone tergabung dalam album bertajuk "1 Hari Yang Cerah".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Friendzone - Budi Doremi (Istimewa)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Friendzone - Budi Doremi

Genre

D A Bm

Kita jalan berdua

F#m G

Bergandengan tangan

A D

Tapi tak jadian

D A Bm

Kita nonton berduaan

F#m G

Dan makan malam

A D

Tetap tak jadian

[Chorus]

Em F#m G A

Ini nasib yang mengenaskan

Bm F#m E

Harus terjadi lagi

G

Bukan mau suudzon

Gm A D

Tapi orang bilang itu friendzone

[Bridge]



D D A D

[Verse]

D A Bm

Malam telpon-telponan

F#m G

Hingga pagi datang

A D

Tetap tak jadian

D A Bm

Sudah banyak perhatian

F#m G

Juga kesempatan

A D

Masih tak jadian

[Chorus]

G A F#m Bm

Tidakkah cukup yang engkau lihat

Em A D

Pertemanan ini sungguh berat

G A F#m Bm

Tidakkah indah bila kita bersama

Em A D

Tapi tidak di mimpi saja

[Bridge]

D A Bm G A D

D A Bm G A D

Em A F#m Bm Em A D

[Chorus]

G A F#m Bm

Tidakkah cukup yang engkau lihat

Em A D

Pertemanan ini sungguh berat

G A F#m Bm

Tidakkah indah bila kita bersama

Em A D

Tapi tidak di mimpi saja

Em A D

Penginnya yang beneran aja

Em F#m G A

Ini nasib yang mengenaskan

Bm F#m E

Harus terjadi lagi

G

Bukan mau suudzon

Gm A D

Tapi orang bilang itu friendzone

(Tribunnews.com)

