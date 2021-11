Chord Yang Terlewatkan - Sheila On 7: Kemana Kau Slama Ini Bidadari yang Kunanti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Yang Terlewatkan, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Yang Terlewatkan ini termuat di album bertajuk Menentukan Arah, dirilis pada 2008 silam.

Lirik lagu Yang Terlewatkan ini menceritakan tentang penyesalan yang dialami seseorang atas perasaan cinta yang terlambat kepada seseorang.

Berikut chord Yang Terlewatkan dari Sheila On 7

Intro : G D Em D (2x)

.

G C

Kemana kau slama ini

G D

Bidadari yang kunanti

Em A

Mengapa baru sekarang

C F G

kita dipertemukan

.

G C

Sesal takkan ada arti

G D

Karena semua tlah terjadi

Em A

Kini kau tlah menjalani dudu dudu du

C F G

Sisa hidup dengannya...

.

Reff:

G D

Mungkin salahku melewatkanmu

Em D

Tak mencarimu sepenuh hati

C F G

Maafkan aku

G D

Kesalahanku melewatkanmu

Em D

Hingga kau kini dengan yang lain

C F G

Maafkan aku

.

Musik : G D Em D (2x)

.

G C

Jika berulang kembali

G D

Kau tak akan terlewati

Em A

Segenap hati kucari dudu dudu du

C F G

di mana kau berada

.

Musik : C G C G

C G D A C D

.

Kembali ke : Reff

.

G D Em D

Walau ku terlambat

C Bm Am D

Kau tetap yang terhebat

G D

Melihatmu (melihatmu)

Em D

Mendengarmu (mendengarmu)

C D G

Kaulah yang terhebat

.

Outro : G D Em D (3x)

G D Em D G

Baca juga: Chord Betapa - Sheila On 7: Tolong Bantu Aku Melewati Semua

Baca juga: Chord Last Pretence - Sheila On 7: Berpura-puralah Kau Masih Sehati

Baca juga: Chord Terjamah yang Lain - Sheila On 7: Apa yang Kan Terjadi Pastinya Kan Terjadi

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Sheila On 7 Lainnya