Kunci Gitar dan Lirik Lagu Tolong - Budi Doremi: Tolong Katakan Pada Dirinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tolong yang dinyanyikan oleh Budi Doremi.

Lagu Tolong dirilis pada tahun 2018.

Kunci gitar lagu Tolong dimainkan dari C.

Video musik Tolong disaksikan lebih dari 80 juta kali di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tolong - Budi Doremi

Intro : C -Csus4 C F -G

C Dm

Ku rasa ku sedang jatuh cinta

G C

Karena rasanya ini berbeda

C Dm

Oh apakah ini memang cinta

G C C7

Selalu berbeda saat menatapnya

F Fm

Mengapa aku begini

Em

Hilang berani dekat denganmu

Dm

Ingin ku memilikimu

Fm G

Tapi aku tak tahu

Bagaimana caranya?

Reff :

C Dm

Tolong katakan pada dirinya

G C

Lagu ini kutuliskan untuknya

Am A Dm

Namanya selalu ku sebut dalam doa

F

Sampai aku mampu

Fm G C

ucap maukah denganku?

Intro : C -Csus4 C F -G

C Dm

Ku rasa ku sedang jatuh cinta

G C

Karena rasanya ini berbeda

C Dm

Oh apakah ini memang cinta

G C C7

Selalu berbeda saat menatapnya huuu ~

F Fm

Disini aku berdiri

Em A

Menanti waktu yang tepat hingga

Dm

akhirnya ku mampu

F G

Katakan padamu.. oo..

Reff :

C Dm

Tolong katakan pada dirinya

G C

Lagu ini kutuliskan untuknya

Am A Dm

Namanya selalu ku sebut dalam doa

F

mungkinkah dia tahu

Fm G

cinta yang ku mau

C Dm

Tolong katakan pada dirinya

G C

Lagu ini kutuliskan untuknya

Am A Dm

Namanya selalu ku sebut dalam doa

F

Sampai aku mampu

Fm G C A

ucap maukah denganku hoooo

F Fm G C Csus4 C -Csus4 C

Maukah kau dengan a... ku?

