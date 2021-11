Chord Jalan Keluar - Sheila On 7: Jika Memang Tiada Harapan, Tunjukkan Jalan Keluar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Jalan Keluar, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Jalan Keluar ini termuat di album bertajuk Menentukan Arah, dirilis pada 2008 silam.

Lirik lagu Jalan Keluar yang ditulis Adam Subarkah ini bercerita tentang seseorang yang menantikan kepastian jawaban dari perasan cintanya.

Berikut Chord Jalan Keluar dari Sheila On 7

Intro : C Am Em G

C Am Em G



Am Dm

sepucat bulan purnama

G C

segelap malam tergelap

Am Dm

kubiarkan ku mencari

G G

hatimu yang tak akan pernah kau beri



(*)



Am Dm

sedalam palung lautan

G C

sedalam jurang hatimu

Am Dm

kau biarkan ku jatuh tanpa ujung

G G

lepaskan sayapku yang terpasung



Chorus 1 :



C Am Dm G

jika memang tiada harapan

Em Am G

tunjukkan jalan keluar..

F G C

dari hatimu



Int. : C Am Em G

C Am Em G



==> Kembali : (*), Chorus 1



Chorus 2 :



C Am Dm G

jika memang tak akan bersanding

Em Am G

tunjukkan jalan keluar..

F G C

dari hatimu



Outro : C Am Em G

C Am Em G





Tribunnews.com

