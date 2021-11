Chord Gitar Lagu Risalah Hati - Dewa 19, Kunci dari Am

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul "Risalah Hati" yang dipopulerkan oleh Dewa 19.

Lagu Risalah Hati pertama kali dirilis pada tahun 2000, silam.

Lagu ini merupakan salah satu singel dalam album kelima Dewa 19 yang bertajuk "Bintang Lima".

Hingga Minggu (7/11/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 36,9 juta kali di YouTube Aquarius Musikindo.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Risalah Hati - Dewa 19:

[Intro]

Am Em F G 2x



[Verse]

Am Em F G

Hidupku tanpa cintamu

Am Em F G

Bagai malam tanpa bintang

Am Em F G

Cintaku tanpa sambutmu

Am Em F G

Bagai panas tanpa hujan



F Em Dm

Jiwaku berbisik lirih

F Em Dm G

Ku harus milikimu

[Chorus]

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



[Verse]

Am Em F G

Simpan mawar yang ku beri

Am Em F G

Mungkin wanginya mengilhami

F Em Dm

Sudikah dirimu untuk

F Em Dm

Temani aku dulu

F Em Dm

Sebelum kau ludahi aku

F Em Dm G

Sebelum kau robek hatiku

[Chorus]

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



[Instrumental]

G F Eb Dm C Bb

G F Eb Dm C Bb

Am G F G



[Chorus]

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em Fm

Meski kau tak cinta.. kau tak cinta

Ab Gm C

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Fm Gm Ab Bb

Meski kau tak cinta.. kepadaku



F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa

[Interlude]

F Dm



[Coda]

Am Em F G

Hidupku tanpa cintamu

Am Em F G

Bagai malam tanpa bintang

Am Em F G

Cintaku tanpa sambutmu

Am Em F G

Bagai panas tanpa hujan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Milikmu - Dewa 19: Coba Dengarkanlah Sumpahku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kangen - Dewa 19 : Semua Kata Rindumu, Semakin Membuatku Tak Berdaya

Baca juga: Chord Gitar Separuh Nafas - Dewa 19: Kau Hancurkan Diriku, Bila Kau Tinggalkan Aku