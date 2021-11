Sempat Canggung Saat Beradu Peran dengan Abimana, Aurelie Moeremans: Ternyata Bikin Nyaman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans merasa khawatir ketika beradu akting dengan aktor Abimana di film Story of Dinda.

Wanita berusia 28 tahun itu mengaku sebagai aktris baru ia merasa canggung ketika disandingkan dengan aktor senior pemeran Pram, Abimana Aryasatya.

Namun dikatakan Aurelie, ia tak sulit menemukan kemistri dengan Abimana dalam film Story of Dinda.

"Engga sulit (ciptakan kemistri), sebenarnya pas aku tau Mas Abimana berperan jadi Pram itu degdegan juga sih sebenarnya," kata Aurelie Moeremans saat wawancara eksklusif dengan Tribunnews, Selasa (9/11/2021).

"Aduh dia udah senior banget terus keren gituan, terus aku sanggup engga ya aku berperan sama Mas Abi dan pas reading juga deg-degan gitu," lanjut Aurelie.

Tak hanya itu, ketika membaca naskah cerita Aurelie lebih memilih untuk banyak bicara dengan pemeran almarhum Dono di Warkop DKI Reborn.

Sehingga ia lebih memahami sifat asli yang dikeluarkan Abimana kala itu yang membuat semua orang nyaman.

Tangkapan layar trailer film Story of Dinda: Second Chance of Happiness. (Bioskop Online)

"Tapi pas reading banyak ngobrol banyak ngobrol ternyata orangnya asik, bikin orang-orang disekitar nyaman, jadi ya akhirnya kemistrinya terbangun," tutur Aurelie.

Sebagai informasi, Wanita kelahiran Brussel, Belgia 8 Agustus 1993 itu berperan sebagai Dinda, manajer band Arah yang kerap terjebak dalam hubungan toxic relationship. Sementara Abimana berperan sebagai Mas Pram.

Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness dibintangi oleh Aurelie Moeremans, Abimana Aryasatya, Ardhito Pramono, dan Cantika Abigail.

Film tersebut telah tayang di Bioskop Online sejak Jumat (29/10/2021).

Sebagai informasi, Dinda, tokoh yang diperankan oleh Aurelie Moeremans dalam Story of Kale: When Someone’s in Love, harus merelakan hubungannya dengan Kale, tokoh yang diperankan oleh Ardhito Pramono.

Saat itu, Dinda merasa hubungannya bersama Kale tidak membuatnya bahagia.

Hingga akhirnya lewat film Story of Dinda, Dinda ingin merasakan apa arti kebahagian.