Sinopsis dan Jadwal Tayang Our Beloved Summer, Dibintangi Kim Da Mi dan Choi Woo Shik

Drama komedi romantis berjudul Our Beloved Summer.

Drama Korea berjudul Our Beloved Summer akan hadir di layar kaca mulai 6 Desember 2021.

Dengan jadwal tayangnya setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 waktu setempat.

Our Beloved Summer merupakan drama bergenre komedi romantis dengan pemain utamanya adalah Kim Da Mi dan Choi Woo Shik.

Dikutip dari asianwiki, drama ini disutradarai oleh Kim Yoon-Jin, sedangkan skenario ditulis oleh Lee Na Eun.

Drama Our Beloved Summer menggambarkan perasaan rumit dari pasangan yang sudah putus.

Sinopsis Drama Our Beloved Summer

Diceritakan hubungan Choi Woong (Choi Woo-Sik) dan Kook Yeon-Soo (Kim Da-Mi) telah berakhir 10 tahun yang lalu.

Kemudian, sebuah film dokumenter yang mereka rekam selama masa sekolah menengah menjadi populer.

Choi Woong tampak naif dan berjiwa bebas, tapi dia ingin memiliki sesuatu untuk pertama kalinya dalam hidupnya.