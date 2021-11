Chord Gitar dan Lirik Lagu Terbaru Adele - Easy on Me

Adele umumkan tracklist di album 30. Simak chord gitar dan lirik dari lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele dalam artikel berikut ini.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Easy On Me - Adele

[Verse 1]

C Am7

There ain't no gold in this river

Em Fmaj7

That I've been washing my hands in forever

G C Am7

I know there is hope in these waters

Em

But I can't bring myself to swim

Fmaj7

When I am drowning in the silence

Fmaj7

Baby, let me in



[Chorus]

C Am7 G

Go easy on me, baby