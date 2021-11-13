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Chord Gitar dan Lirik Lagu Terbaru Adele - Easy on Me
Simak chord gitar dan lirik dari lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele dalam artikel berikut ini.
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele berikut ini.
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Easy On Me - Adele
[Verse 1]
C Am7
There ain't no gold in this river
Em Fmaj7
That I've been washing my hands in forever
G C Am7
I know there is hope in these waters
Em
But I can't bring myself to swim
Fmaj7
When I am drowning in the silence
Fmaj7
Baby, let me in
[Chorus]
C Am7 G
Go easy on me, baby