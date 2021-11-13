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Chord Gitar dan Lirik Lagu Terbaru Adele - Easy on Me

Simak chord gitar dan lirik dari lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele dalam artikel berikut ini.

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The Guardian
Adele umumkan tracklist di album 30. Simak chord gitar dan lirik dari lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele dalam artikel berikut ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele berikut ini.

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Chord Gitar dan Lirik Lagu Easy On Me - Adele

[Verse 1]

                     C                     Am7
There ain't no gold in this river

                           Em                            Fmaj7
That I've been washing my hands in forever

                 G    C                           Am7
I know there is hope in these waters

                      Em
But I can't bring myself to swim

         Fmaj7
When I am drowning in the silence

                      Fmaj7
Baby, let me in

[Chorus]

    C Am7    G
Go easy on me, baby

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Sumber: TribunSolo.com
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Easy on Me
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