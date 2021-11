Ayu Ting Ting Umbar Chat-nya dengan Ivan Gunawan, Mereka Kian Mesra, Saling Tulis Kata Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Tak diketahui bagaimana hubungan Ayu Ting Ting dan desainer kondang Ivan Gunawan yang sebenarnya.

Selama ini publik hanya mengetahui kalau Ayu dan Ivan hanya berteman dan partner dalam urusan kerjaan.

Namun, belakangan ini hubungan mereka nampaknya lebih dari sekadar teman.

Baca juga: Ivan Gunawan Beri Kecupan, Respon Ayu Ting di Luar Dugaan, Tak Segan Panggil Sayang

Seperti yang terlihat pada unggahan di Instagram story @ayutingting92 pada Rabu (17/11/2021), Ayu Ting Ting kini sudah berani membagikan tangkapan layar isi chat-nya dengan Ivan Gunawan.

Suryamalang/tribun (Suryamalang/tribun)

Dalam unggahan tersebut, Ayu Ting Ting tidak menunjukkan hal apa yang sedang mereka bicarakan.

Namun terlihat bahwa Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tak sungkan saling menuliskan kata cinta satu sama lain.

"Oke sayang cinta. Love you," tulis Ayu Ting Ting.

Baca juga: Ingin Rasakan Anniversary Pernikahan, Ayu Ting Ting Bingung, Nama Ivan Gunawan Disinggung

"Love you more. Have fun ya," balas Ivan Gunawan.

Dalam unggahan itu juga diketahui bahwa Ayu Ting Ting memberi nama kontak Ivan Gunawan dengan sebutan Igun.

Ayu Ting Ting juga menambahkan emotikon hati berwarna ungu di samping nama Igun.