Chord Gitar Lagu Betapa - Sheila On 7: Seminggu Setelah Kau Pergi

Ilustrasi chord gitar. Ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Betapa yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Betapa yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu ini rilis tahun 2008 dan merupakan single pertama dari album ke-6 Sheila On 7.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Betapa - Sheila On 7:

[intro] C#m B-E 2x



E C#m

seminggu setelah kau pergi

A E B

teman silih berganti menghiburku

E C#m

berkata semua teratasi

A E B

kan terus sembunyi di balik senyum palsu



A A

ku dengar dirimu tak sendiri lagi



C#m A E B

betapa hancurnya

C#m A E B

hati jiwaku



[intro] C#m B-E 2x



E C#m

setahun setelah kau pergi

A E B

ku masih sembunyi di balik senyum palsu



A A

ku dengar dirimu tak sendiri lagi



C#m A E B

betapa hancurnya

C#m A E B

hati jiwaku

C#m A E B

betapa hancurnya

A F#m

haaa.. na na na na naaa



[interlude] C#m B-E 2x



A B C#m B A

tolong bantu aku melewati semua, uuu

Baca juga: Chord Berlayar Denganku - Sheila On 7: Hidup Bukan Tuk Berdiam Diri

Baca juga: Chord Hari Bersamanya - Sheila On 7: Beri Aku Kekuatan Tuk Menatap Matanya

Baca juga: Chord Pasti Ku Bisa - Sheila On 7: Semua Tak Berakhir di Sini

(*/LLA)

Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Lirik dan Chord Lagu 'Betapa' yang Masih Sering Dinyayikan Sheila On 7"