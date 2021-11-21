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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Betapa - Sheila On 7: Seminggu Setelah Kau Pergi

Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Betapa yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

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Freepik
Ilustrasi chord gitar. Ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Betapa yang dipopulerkan oleh Sheila On 7. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Betapa yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu ini rilis tahun 2008 dan merupakan single pertama dari album ke-6 Sheila On 7.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Betapa - Sheila On 7:

[intro] C#m B-E 2x

E            C#m
seminggu setelah kau pergi
      A                    E  B
teman silih berganti menghiburku
E             C#m
berkata semua teratasi
      A                 E             B
kan terus sembunyi di balik senyum palsu

          A               A
ku dengar dirimu tak sendiri lagi

C#m A  E       B
     betapa hancurnya 
C#m A  E    B
     hati jiwaku

[intro] C#m B-E 2x

E           C#m
setahun setelah kau pergi
     A                 E             B
ku masih sembunyi di balik senyum palsu

          A               A
ku dengar dirimu tak sendiri lagi

C#m A  E       B
     betapa hancurnya 
C#m A  E    B
     hati jiwaku
C#m A  E       B
     betapa hancurnya 
A           F#m
haaa.. na na na na naaa

[interlude] C#m B-E 2x

A            B     C#m B      A
tolong bantu aku melewati semua, uuu

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(*/LLA)

Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Lirik dan Chord Lagu 'Betapa' yang Masih Sering Dinyayikan Sheila On 7"

Editor: tribunsolo
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