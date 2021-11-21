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Chord Gitar Lagu Betapa - Sheila On 7: Seminggu Setelah Kau Pergi
Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Betapa yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Betapa yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.
Lagu ini rilis tahun 2008 dan merupakan single pertama dari album ke-6 Sheila On 7.
Chord Gitar dan Lirik Lagu Betapa - Sheila On 7:
[intro] C#m B-E 2x
E C#m
seminggu setelah kau pergi
A E B
teman silih berganti menghiburku
E C#m
berkata semua teratasi
A E B
kan terus sembunyi di balik senyum palsu
A A
ku dengar dirimu tak sendiri lagi
C#m A E B
betapa hancurnya
C#m A E B
hati jiwaku
[intro] C#m B-E 2x
E C#m
setahun setelah kau pergi
A E B
ku masih sembunyi di balik senyum palsu
A A
ku dengar dirimu tak sendiri lagi
C#m A E B
betapa hancurnya
C#m A E B
hati jiwaku
C#m A E B
betapa hancurnya
A F#m
haaa.. na na na na naaa
[interlude] C#m B-E 2x
A B C#m B A
tolong bantu aku melewati semua, uuu
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(*/LLA)
Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Lirik dan Chord Lagu 'Betapa' yang Masih Sering Dinyayikan Sheila On 7"