Chord Gitar Buih Jadi Permadani oleh Tri Suaka, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Buih Jadi Permadani sempat kembali viral di TikTok setelah dinyanyikan ulang oleh grup musik Tri Suaka.

Lagu Buih Jadi Permadani yang dinyanyikan ulang oleh Tri Suaka ini aslinya berjudul Mengintai dari Tirai Kamar dan dipopulerkan oleh Exist.

Lagu ini dirilis dalam Album milik Exist yang bertajuk "Jangan Getar".

Lagu ini dulu sempat menjadi hits dan booming di era 90-an dan hingga saat ini lagu milik Exist ini masih enak untuk diperdengarkan.

Baca juga: Chord dan Lirik Bidadari Cinta (Sampai Ajal Menjemputku) - Adibal feat Novi Alya

Chord Gitar "Buih Jadi Permadani oleh Tri Suaka":

Capo di fret 2

[Intro]

Em Am B G-D Em

Em-F#m-G-Am-D B C

D Em D

C Em

Em Am B

Dinginnya angin.. malam ini

Em

menyapa tubuhku

D-Em Am

namun tidak dapat

B

dinginkan panasnya

Em D C Em

hatiku ini

Em Am

terasa terhempasnya

B Em

kelakianku ini dengan sikapmu

D-Em Am

apakah karna aku

B

insan kekurangan

Em D Em D

mudahnya kau mainkan

Baca juga: Chord Gitar To The Bone - Pamungkas: Take Me Home, Im Fallin Love Me Long, Im Rollin

[Reff]

Em Am

mungkinkah diri ini

D G

dapat merubah buih yang memutih

C - Bm

menjadi permadani

Am

seperti pinta yang kau ucap

D Em D Em

dalam janji cinta

Em Am

juga mustahil bagiku

D

menggapai bintang dilangit

G

siapalah diriku

C - Bm

hanya insan biasa

Am C

semua itu sungguh aku

B

tiada mampu

C D Em Am

Salah aku juga karna jatuh cinta

C D Em

insan sepertimu seanggun bidadari

C D Em Am

seharusnya aku cerminkan diriku

Am Bm C B

sebelum tirai hati.. aku buka

Em

untuk mencintaimu

[Interlude]

Am-G Em D Em G Em D Em

Am B Em C

D C B Em-G-D Em

Baca juga: Chord Gitar Run - Taylor Swift feat Ed Sheeran, dari Kunci C: We Can Go Where Our Eyes Can Take Us

[Reff]

Em Am

mungkinkah diri ini

D G

dapat merubah buih yang memutih

C - Bm

menjadi permadani

Am

seperti pinta yang kau ucap

D Em D Em

dalam janji cinta

Em Am

juga mustahil bagiku

D

menggapai bintang dilangit

G

siapalah diriku

C - Bm

hanya insan biasa

Am C

semua itu sungguh aku

B C-B

tiada mampu

C D Em Am

Salah aku juga karna jatuh cinta

C D Em

insan sepertimu seanggun bidadari

C D Em Am

seharusnya aku cerminkan diriku

Am Bm C B

sebelum tirai hati.. aku buka

Em D C Em

untuk mencintaimu

[Outro]

Em Am D G Em

Em Am B Em

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Guruku Tersayang - Melly Goeslaw: Pagiku Cerahku Matahari Bersinar

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu