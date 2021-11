Chord Gitar dan Lirik Ikhlasku Bahagiamu - Tri Suaka feat Yoda: Kunci dari C, Sangat Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ikhlasku Bahagiamu, yang dinyanyikan oleh Tri Suaka feat Yoda.

Lagu tersebut dirilis pada 2020.

Lagu Ikhlasku Bahagiamu tergabung dalam album bertajuk dengan nama yang sama.

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Penantian - Armada, Viral di TikTok: Penantian Ini Teramatlah Panjang

Chord Gitar dan Lirik Ikhlasku Bahagiamu - Tri Suaka feat Yoda (kompas.com)

Baca juga: Chord Kamus Hidupku - Sheila On 7: Jalan Berliku Takkan Ciutkan Nyaliku

Chord Gitar dan Lirik Ikhlasku Bahagiamu - Tri Suaka feat Yoda

Intro : G C D

.

G

ku ingin bercerita

Am

tentang kisahku dulu

C

yang telah ku jalani

D G

semua waktu ku bersamamu..

.

-D G

awalnya bahagia

Am

dan sesuai rencana

C

hingga akhirnya..

D G

datang orang ketiga..

.

Em Bm

ku coba untuk berlapang dada

C G

lupakan semua cerita lama

Em Bm

kan ku ikhlaskan kau bersamanya

C D

meski hatiku ini tak rela..

.

Reff :

C D

Tuhan siapapun dia

Bm E

yang akan mendampinginya

Am D G

ku doakan semoga dia slalu bahagia..

.

C D

suatu masa kita jumpa

Bm E

dengan pasangan berbeda

Am D G

jangan ada lagi air.. mata..

.

Musik : Em C G

woo oo.. oo woo oo..

Em C D

oo oo.. woo.. oooo..

.

Em Bm

ku coba untuk berlapang dada

C G

lupakan semua cerita lama

Em Bm

kan ku ikhlaskan kau bersamanya

C D

meski hatiku ini tak rela..

Reff :

C D

Tuhan siapapun dia

Bm E

yang akan mendampinginya

Am D G

ku doakan semoga dia slalu bahagia..

.

C D

suatu masa kita jumpa

Bm E

dengan pasangan berbeda

Am D G

jangan ada lagi air.. mata..

.

C D

Tuhan siapapun dia

Bm E

yang akan mendampinginya

Am D G

ku doakan semoga dia slalu bahagia..

.

C D

suatu masa kita jumpa

Bm E

dengan pasangan berbeda

Am D G

jangan ada lagi air.. mata..

Em Am D C

jangan ada lagi air.. mata..

.

Outro : C D G

huuu..

Baca juga: Chord Gitar Rela - Shanna Shannon, Kunci dari Am Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar