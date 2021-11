Chord Kamus Hidupku - Sheila On 7: Jalan Berliku Takkan Ciutkan Nyaliku

Sheila On 7 memeriahkan panggung The 90s Festival yang digelar di Gambir EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/11/2019). Aksi panggung Sheila On 7 berhasil membuat penonton berjingkrak hingga bernyanyi bersama. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kamus Hidupku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Kamus Hidupku ini termuat di album Berlayar, dirilis So7 pada 2011 silam.

Lirik lagu Kamus Hidupku ini berisikan tentang motivasi untuk selalu semangat dalam menjalani hidup.

Berikut chord Kamus Hidupku dari Sheila On 7

Intro : Em Am Em Am



Am Bm C D

terpuruk tiada dalam kamusku

Am Bm C D

selalu mencoba, punya harapan

Am Bm C D

hari berlalu datang rintangan baru

Am Bm C Cm

berikan senyuman semua tantangan

Reff .

G D Bm Am

inilah sekilas tentang kamus hidupku

G D Am Cm F

jalan berliku takkan ciutkan nyaliku



Intro : Em Am Em Am



Am Bm C D

terpuruk tiada dalam kamusku

Am Bm C D

selalu mencoba, punya harapan

Am Bm C D

boleh saja kita kalah sesaat

Am Bm C Cm

ambil hikmah untuk menang seterusnya

Reff .

G D Bm Am

inilah sekilas tentang kamus hidupku

G D Am Cm F

jalan berliku takkan ciutkan nyaliku



Em D G A C Cm

bernyanyi ooh mencoba sembuhkan semua luka

Reff .

G D Bm Am

inilah sekilas tentang kamus hidupku

G D Am Cm F

jalan berliku takkan ciutkan nyaliku

G D Bm Am

inilah sekilas tentang kamus hidupku

G D Am Cm F

jalan berliku takkan ciutkan nyaliku

E B G#m F#m

inilah sekilas tentang kamus hidupku

E B F#m Am D

jalan berliku takkan ciutkan nyaliku

