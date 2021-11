Lirik Lagu dan Chord Gitar Kemarin - Seventeen: Kini Sendiri di Sini, Mencarimu Tak Tahu di Mana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu berjudul Kemarin dari Seventeen.

Lagu Kemarin dibawakan oleh grup musik Tanah Air, Seventeen.

Diketahui lagu ini merupakan single keempat dari album Pantang Mundur yang rilis pada 2016.

Chord gitar dan lirik lagu Kemarin - Seventeen:

[Intro] Em D C 2x Em Am Kemarin engkau Masih ada disini D G Bersamaku Menikmati rasa ini C Am Berharap semua Takkan pernah berakhir B B Bersamamu Bersamamu Em Am Kemarin Dunia terlihat sangat indah D G Dan denganmu Merasakan ini semua C Am Melewati hitam Putih hidup ini B B Bersamamu Bersamamu [Chorus] Em Am Kini Sendiri disini D G Mencarimu Tak tahu dimana Am F#m Semoga tenang Kau disana B Selamanya Em Am Aku Slalu mengingatmu D G Doakan mu Setiap malamku Am F#m Semoga tenang Kau disana B Selamanya [Interlude] C Am Bm Em C Am B Em Am Kini Sendiri disini D G Mencarimu Tak tahu dimana Am F#m Semoga tenang Kau disana B Selamanya Em Am Aku Slalu mengingatmu D G Doakan mu Setiap malamku Am F F#m Semoga tenang Kau disana B Selamanya [Outro] Em D C D Em



(Tribunnews.com)