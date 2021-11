Chord Selamat Datang - Sheila On 7: Jangan Mengeluh, Jadilah Tangguh

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Selamat Datang, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Selamat Datang ini termuat di album bertajuk Musim yang Baik, dirilis So7 pada 2014 silam.

Lirik lagu Selamat Datang mempunyai pesan positif dalam menjalani hidup.

Seperti tertuang dalam lirik 'jangan mengeluh jadilah tangguh, seperti yang kamu impikan'.

Berikut chord Selamat Datang dari Sheila On 7

[intro] Em C Am D 4x



Em Bm Am

ini lagumu yang ku tuliskan

B

untuk temani dimana pun kau

Em Bm Am

tetap semangat jadi dewasa

B

seperti yang kamu impikan

Em Bm Am

jangan mengeluh, jadilah tangguh

B

seperti yang kamu impikan



[chorus]

C D Bm Em

ooh di manapun kau berada

C D G

ooh bahagialah

C D Bm Em

oooh dimanapun kau berada

C D G

ooh selamat datang



[int] Em C Am D 2x



Em Bm Am

Tuhan tak akan meninggalkanmu

B

atas yakinmu sejauh ini

Em Bm Am

jangan mengeluh jadilah tangguh

B

seperti yang kamu impikan



[chorus]

C D Bm Em

ooh di manapun kau berada

C D G

ooh bahagialah

C D Bm Em

oooh dimanapun kau berada

C D G

ooh selamat datang



[solo] C D Bm Em C D G 2x



G

for all the good times

C

and all the bad times

G C

I will follow you with this song

G

for all the good times

C

and all the bad times

G C

I will follow you with this song

Bm

for all the good times

C

and all the bad times

D G

I`ll follow youS

