Chord Gitar dan Lirik Lagu Scientist - TWICE, Kunci Dimulai dari F#

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah chord gitar dan lirik lagu Scientist yang dibawakan oleh TWICE.

Lagu ini rilis pada 12 November 2021 dan video klipnya telah diunggah di YouTube dan ditonton sebanyak 59 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Scientist merupakan single utama dari album yang berjudul Formula of Love: O+T=<3.

Fakta lain dari lagu ini adalah dilibatkannya penyanyi kenamaan asal Inggris, Anne Marrie untuk menggubah liriknya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Scientist - TWICE

[Intro]

F#

Yeah

[Verse 1]

F#

Wae jakku nal yeonguhae

E

Einstein-do anigo

F#

Wae geureoke gageul jae

E

Sine, cosine-do anigo

F#

Milgo danggineun ge

E

Nae seutaireun deo anigo

F#

Araboda mal geomyeon

E

Nuene balpijina ma jom jebal

[Pre-Chorus]

F# E B

Neon saenggagi mana munjeya munje

Bm

Meorisongman deullyeodabomyeon mwo hae? (mwo hae?)

F# E B

Gak jael sigane dap nael sigane

Bm

Better make a move

[Chorus]

F#

Love ain’t a science, don’t need no license

B Bm

Mori ssamaego gominhalsurok minus

F# E

Don’t try to be a genius, why so serious?

B

Mami ganeun daero (Ooh-ah)

N.C

Mami sikin daero, what you, what you waiting for?

[Verse 2]

F#

Geurae mwol aranaesseo?

E

Geudongan nae daehae (Mm-mm)

F#

Daeum gwamogeun mwoya?

E

So what’s the next class, then? (Uh huh, yeah)

F#

Baengnal yeonguhaebwatja

E

Ireon sigimyeon failure

F#

Bun danwiro bakkwieodaeneun

E

Nae mameun mot pureonaelgeol

[Pre-Chorus]

F# E B

Neon saenggagi mana munjeya munje

Bm

Meorisongman deullyeodabomyeon mwo hae? (mwo hae?)

F# E B

Gak jael sigane dap nael sigane

Bm

Better make a move (Move)

[Chorus]

F#

Love ain’t a science, don’t need no license (Don’t need no license)

B Bm

Mori ssamaego gominhalsurok minus (Minus)

F# E

Don’t try to be a genius, why so serious? (Serious)

B

Mami ganeun daero (Ooh-ah)

N.C

Mami sikin daero, what you, what you waiting for?

[Verse 3]

F#

You got a crush on me

E

You’re gonna fall for me

F#

Sarang apeseo ironi

E

Museun soyong, it’s all useless, uh-huh

F#

Iron ppasakan genius Einstein

E

Bodan buldojeo curious Frankenstein

F#

Cheoreom doljinhae seotunde meotjine

E

Geochimeopsi, sege rush, got a crush on me

[Bridge]

F# E

Dabi eopseo jaemiinneun geol neon wae molla

B Bm

Dabeul molla seolleeotdeon geol neon wae molla

F#

Nasa hana ppajin geotcheoreom saranghaja (nasa hana ppajin geotcheoreom)

B Bm

Ttak hanaman aneun babo doen geotcheoreom

[Reff]

F#

Love ain’t a science (Mm-mm) (Ah)

Need no license (Mm-mm)

E F#

Yeonguhae, about me, ‘bout me (Ooh-ah)

Chungbunhi you know’bout me (Oh, woah, woah, woah, woah)

E F#

Love ain’t a science (Mm-mm)

Need no license (Mm-mm)

E F#

Malhaetjana what you, what you waiting for?

[Chorus]

F#

Love ain’t a science, don’t need no license (Don’t need no license)

B Bm

Mori ssamaego gominhalsurok minus (Minus)

F# E

Don’t try to be a genius, why so serious? (Ooh, yeah, so serious)

B

Mami ganeun daero (Ooh-ah)

Bm

Mami sikin daero, what you, what you waiting for?

[Outro]

F#

(Science, you ain’t a scientist) Mm

E F# E F#

(What’s the vibe? You, you ain’t a science, oh) You better move

(Science, you ain’t a scientist) What you- Baby

E

(What’s the vibe? You, you ain’t a science, what) What you- Baby

E

(You ain’t a)

(Tribunnews.com)