Chord Gitar Lagu Bidadari Cinta - Adibal feat Novi Alya: Sampai Ajal Menjemputku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Bidadari Cinta yang dinyanyikan Adibal feat Novi Alya.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Adibal.

Lagu Bidadari Cinta juga telah dicover sejumlah penyanyi lainnya, seperti Tasya Rosmala, Woro Widowati feat Gerry Mahesa, Yeni Inka feat Soepardi Aye.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bidadari Cinta - Adibal feat Novi Alya :

[Intro]

Am G F G

Am F G Am



Am

Bersyukur kepada Allah

G

'Ku telah dipertemukan

F F E Dm C E

Kekasih baik hati sepertimu

Am

Apa pun adanya engkau

G

Kurela dan menerima

F F E Dm C E

Segenap jiwa ragaku untukmu

[Chorus]



E F G Am

Sampai ajal menjemputku

G

Ku selalu mencintamu

F

Menyayangmu

G Am

Engkau tulang rusukku

E F G Am

Hingga di syurga-Nya Allah

G

Kuingin bersamamu

F C Bm Am G Am

Dan menjadi bidadari cintamu

Am

Apa pun adanya engkau

G

Kurela dan menerima

F F E Dm C E

Segenap jiwa ragaku untukmu



E F G Am

Sampai ajal menjemputku

G

'Ku selalu mencintamu

F

Menyayangmu

G Am

Engkau tulang rusukku

E F G Am

Hingga di syurga-Nya Allah

G

Kuingin bersamamu

F C Bm Am G Am

Dan menjadi bidadari cintamu

