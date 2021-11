Lirik dan Chord Gitar Duka - Last Child: sampai Kini Masih Kucoba Tuk Terjaga dari Mimpiku

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Duka dari Last Child.

Lagu berjudul Duka diciptakan oleh vokalis Last Child yang bernama Virgoun.

Video klip lagu Duka dirilis pertama kali di kanal YouTube LAST CHILD pada 25 September 2016, lalu.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tolong - Budi Doremi: Ku Rasa Ku Sedang Jatuh Cinta

Lirik dan Chord Duka - Last Child

Intro: F…….F-F-F-F

C..G..Am..F..G

F G

Kau membunuhku dengan

Am

Kepedihan ini

F G

Kau hempaskanku kedalam

Am

Retaknya hati

F G

Hingga air mata tak mampu

Em Am

Tuk melukiskan perih

F

Yang kau ukir dalam

G G7 G

Hati ini

*)

F G

Kau hancurkan diriku

Am

Saat engkau pergi

F G

Setelah kau patahkan

Am

Sayap ini

#)

F G

Hingga ku takkan bisa

Em Am

Tuk terbang tinggi lagi

F

Dan mencari bintang

G

Yang dapat menggantikanmu

Reff 1:

C

Sampai kini masih kucoba

G

Tuk terjaga dari mimpiku

Am

yang buatku tak sadar bahwa

F G

kau bukan lagi milikku

C

walau hati tak akan pernah

G

dapat melupakan dirimu

Am

dan tiap tetes air mata

F G

yang jatuh kuatkan rinduku

Em Am

pada indah bayangmu

Em Am

canda tawamu

F

pada indahnya duka

G

dalam kenangan kita

Musik : C..G..Am..F..G

Kembali ke : *) #), Reff 1

Musik : Am F C G

Am F C G

Am F C G

Am F C G A

Reff 2 overtune:

D

sampai kini masih kucoba

A

tuk terjaga dari mimpiku

Bm

yang buatku tak sadar bahwa

G A

kau bukan lagi milikku

D

walau hati tak akan pernah

A

dapat melupakan dirimu

Bm

dan tiap tetes air mata

G A

yang jatuh kuatkan rinduku

F#m Bm

pada indah bayangmu

F#m Bm

canda tawamu

G

pada indahnya duka

A

dalam kenangan kita

Outro : D..A..Bm..G..A

D..A..Bm..G..A

G

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Sisa Rasa - Mahalini: Mampukah Ku Bertahan Tanpa Hadirmu Sayang

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Gerimis Mengundang - Slam: Bukan Sekejap Denganmu

(Tribunnews.com)