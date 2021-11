Chord Canggung - Sheila On 7: Kau Masih Sama Cantik Seperti Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Canggung, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Canggung ini termuat di album Musim yang Baik, dirilis pada 2014 silam.

Lirik lagu ini menceritakan tentang pertemuan dua orang setelah lama tidak bertemu, sehingga merasakan canggung.

Berikut chord Canggung dari Sheila On 7

intro: F G 2x



F G

Melupakan tak akan mudah

F G

Walau kau telah yakin merelakan

F Em

Lihat nanti lihat sendiri

F G

Saat waktu yang ditentukan datang

Am Bm C

Saat bertemu lagi yg tlah hilang..



reff:

C D

Taukah betapa canggungnya tingkahku

G

Kau beriku lagi senyuman mautmu

C D

Kau masih sama cantik seperti dulu

G

Seperti dulu...



F Em

menyapamu di keramaian

F G

Bersikap semua terkendalikan

F Em

Atur nafas, atur irama

F G

Dan memberimu sedikit senyuman

Am Bm C

Seandainya bisa aku katakan...



reff:

C D

Taukah betapa canggungnya tingkahku

G

Kau beriku lagi senyuman mautmu

C D

Kau masih sama cantik seperti dulu

G G7

Seperti dulu...



C Bm-Am G G7

Melanjutkan langkah yang terhenti olehmu

C Bm-Am D

Jiwaku terpikat tapi takut ditinggalkan



reff:

C D

Taukah betapa canggungnya tingkahku

G

Kau beriku lagi senyuman mautmu

C D

Kau masih sama cantik seperti dulu

G

Seperti dulu...



C D

Aku tak mau tau perasaanmu

G

Karena telah berubah raguku padamu

C D

Akan ku akhiri saja lagu ini

C Bm-Am G

Lagu ini...

(Tribunnews.com)

