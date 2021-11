Chord Buka Mata Buka Telinga - Sheila On 7: Ada Alasan Mengapa Kita Diciptakan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Buka Mata Buka Telinga, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Buka Mata Buka Telinga ini termuat di album Musim Yang Baik, dirilis pada 2014 silam.

Lagu ini sarat akan pesan sosial, terkadang kehidupan memang membingungkan, namun kita tidak boleh menyerah dengan keadaan.

Berikut chord Buka Mata Buka Telinga dari Sheila On 7:

[Intro] Em Bm D Em

Em Bm woo oo oo.. woo oo oo.. D A woo oo oo.. woo oo oo.. Em Bm woo oo oo.. woo oo oo.. D A woo oo oo.. woo oo oo..

Em Bm apalagi yang harus kulakukan F Em untuk hidup yang kadang membingungkan Em Bm seperti sore mendung mengurungku F Em dalam ruang mencemaskan detik yang datang F sayup terdengar burung bernyanyi D Em cacian nikmat mengubur ketakutan F perlahan tegaskan hati D mencoba mengisi hari

[Chorus]

G Bm Em D membuka mata dan telinga Am C D menggali sejuta rahasia.. G Bm Em D hidup ini yang penuh kejutan Am C D ada alasan mengapa kita diciptakan Em Bm woo oo oo.. woo oo oo.. D A woo oo oo.. woo oo oo..

Em Bm sejenak ku sempat mempertanyakan F Em mengapa hidup terkadang membingungkan Em Bm yang salah dibenarkan begitupun sebaliknya F Em kebajikan luntur oleh keburukan F sayup terdengar burung bernyanyi D mencoba mengisi hari

[Chorus] [Interlude] Em Bm D A Em Bm D Em

C Am G D perjalanan ini jauh dari usai C Am D selama nafas masih ada.. oo.. G Bm Em D sentuhanku pada duniia Am C D untuk hidupku dan juga hidupnya.. G Bm Em D mampukah mata dan telinga Am C D ada alasan mengapa kita diciptakan

Em Bm woo oo oo.. woo oo oo.. D A woo oo oo.. woo oo oo.. Em Bm woo oo oo.. woo oo oo.. D A woo oo oo.. woo oo oo..





Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Buat Aku Tersenyum - Sheila On 7, Kunci dari G Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Satu Langkah - Sheila On 7, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Selamat Datang - Sheila On 7: Jangan Mengeluh, Jadilah Tangguh

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Sheila On 7 Lainnya