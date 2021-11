Chord Gitar dan Lirik Buat Aku Tersenyum - Sheila On 7, Kunci dari G Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Buat Aku Tersenyum yang dipopulerkan oleh band asal Yogyakarta, Sheila On 7.

Sheila On 7 merilis lagu Buat Aku Tersenyum pada 2002.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk 07 Des.

Chord Gitar dan Lirik Buat Aku Tersenyum - Sheila On 7

Chord Gitar dan Lirik Lagu Buat Aku Tersenyum - Sheila On 7

[Intro] G Em G Em

G Em D

Datanglah sayang, dan biarkan ku berbaring

G Em D

Di pelukanmu walaupun tuk sejenak…

G Em D

Usaplah dahiku dan kan kukatakan semua



Reff:

C G

Bila ku lelah tetaplah di sini

Em D

Jangan tinggalkan aku sendiri

C G

Bila ku marah biarkanku bersandar

Em D

Jangan kau pergi untuk menghindar

G Em D

Rasakan resahku dan buat aku tersenyum

G Em D

Dengan canda tawamu walaupun tuk sekejap…

G Em D

Karna hanya engkaulah yang sanggup redakan aku

C G

Karna engkaulah satu-satunya untukku

Em D

Dan pastikan kita selalu bersama

C G

Karna dirimulah yang sanggup mengerti aku

Em D

Dalam susah ataupun senang…

C G D

Dapatkah engkau slalu menjagaku

C G D

Dan mampukah engkau mempertahankanku…