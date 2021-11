Chord Satu Langkah - Sheila On 7, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Satu Langkah, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Satu Langkah ini merupakan lagu bertema percintaan yang dimuat di album Musim Yang Baik, dirilis pada 2014, silam.

Lirik lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang jatuh cinta dan mengharapkan orang yang dicintai itu juga mencintainya, sehingga menjadi cinta yang terbalas.

Berikut chord Satu Langkah dari Sheila On 7

E B A E B A

E B A E B A

-

E B A

telah ku lakukan semua

E B A

semua tuk mendekatimu

E B A

telah ku coba segala cara

E B A

cara tuk cari atensimu

E B A E B A

E B A

di setiap kata terucap

E B A

kau ucapkan kepadaku

E B A

kemana kau ingin berjalan

E B A

slalu berjalan di sisiku

C#m E A

tapi masih ada satu

C#m E A

langkah yang pasti engkau tunggu

C#m E A

sampai datang saat itu

F# D D C# B

kumpulkan semua keyakinanmu

* Reff

E B

sayang coba lihatlah aku

G#m C#m B A

sluruh tubuhku inginkan kamu

E

when I say I love you

B

please baby say

G F# F E G F# F E E C# B E B

you love me too

E B

sayang coba dengar bibirku

G#m C#m B A

seluruh jiwaku dambakan kamu

E

when I say I love you

B

please baby say

G F# F E G F# F E C#

you love me too

C#m

tinggal satu langkah, tinggal satu langkah

F#m

tinggal satu langkah, tinggal satu langkah

C#m

tinggal satu langkah, tinggal satu langkah

B

tinggal satu langkah, tinggal satu langkah

A F#m C#m C B A

C#m E A

tapi masih ada satu

C#m E A

langkah yang pasti engkau tunggu

C#m E A

sampai datang saat itu

F# D D C# B

kumpulkan semua keyakinanmu

* Reff

E B

sayang coba lihatlah aku

G#m C#m B A

sluruh tubuhku inginkan kamu

E

when I say I love you

B

please baby say

G F# F E G F# F E E C# B E B

you love me too

E B

sayang coba dengar bibirku

G#m C#m B A

seluruh jiwaku dambakan kamu

E

when I say I love you

B

please baby say

G F# F E G F# F E C#

you love me too

* End

E B A E B A

E B A E B A

E

(*)

