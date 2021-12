Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Manis - Masdo: Mulai dari Kunci G, Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Janji Manis, yang dipopulerkan oleh Kugiran Masdo.

Masdo merilis lagu Janji Manis pada 2021.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk "Jalan Abbey".

Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Manis - Masdo (Tangkap layar kanal YouTube MASDO)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Manis - Kugiran Masdo

[Intro]

G C G C

G C G C

G C G C

G C G C

[Verse 1]

G Am

Masa mula baru bercinta

G Am

Mulut manis semacam gula

D

Gunung tinggi sanggup didaki

D G

Lautan api sanggup renangi

C G C

G C G C

G C G C

G C G C

[Verse 2]

G Am

Tapi bila dah kenal lama

G Am

Baru terlihat perangai sebenar

D

Habis madu sepah dibuang

D G

Janji manis tinggal kenangan

C G C

G C G C

G C G C

G C G C

G

[Reff]

Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G

Takut nanti engkau merana

Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G

Takut nanti engkau merana

[Bridge]

G

Am G

Am D

D D

G C G C

G C G C

G

[Reff]

Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G

Takut nanti engkau merana

Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G C G

Takut nanti engkau merana

C G C G

Engkau merana

C G

Janji manisnya

[Outro]

C G C

G C G C

G

