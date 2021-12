Lirik dan Chord Gitar 365 - Tiara Andini, Viral di TikTok: Masih Jelas di Telinga, Manisnya Suara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar dan lirik lagu dari Tiara Andini berjudul 365.

Lagu dengan judul 365 dibawakan oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Tiara Andini.

Diketahui, lagu tersebut telah dirilis pada 2020, lalu.

Lirik dari lagu 365 ditulis oleh Wizzy dan trio produser, Laleilmanino.

Meski begitu saat ini lagu 365 sedang ramai di aplikasi TikTok.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha: Aku Masih Seperti yang Dulu

Baca juga: Chord Gitar Ojo Nangis - Ndarboy Genk, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

Chord gitar dan lirik lagu 365 - Tiara Andini:

[Intro] G# Gm Fm - c d eb f - [Chorus] G# Gm Tiga ratus enam puluh lima hari Fm Cm Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# Gm Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru Fm Cm Bila kau masih difikiranku [Verse] G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manisnya suara Cm Derap langkah kita yang biasa seirama G# Gm Fm Kau tuntunku 'tuk mencinta namun tiba-tiba C Kau melangkah ke arah berbeda [Pre-Chorus] A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus] G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Bridge] G# Entah mengapa Gm Luka yang ada Fm Cm (Berat hati sulit melupa) G# Meski ku hapus Gm Fm Kenangan di dada C Oh-oh-oh [Pre-Chorus] A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus] G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Outro] G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manis kau berkata Cm Kau takkan pernah tinggalkan aku

Baca juga: Chord Gitar Janji Manis - Masdo: Benar Kata Orang Dahulu, Kasih Jangan Keterlaluan

Baca juga: Chord Gitar Lagu Entah - Iwan Fals: Seperti Biasa Aku Diam Tak Bicara

(Tribunnews.com)