Chord Gitar Janji Manis - Masdo: Benar Kata Orang Dahulu, Kasih Jangan Keterlaluan

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Janji Manis dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Masdo.

Masdo merupakan grup musik asal Malaysia yang beberapa waktu lalu viral di TikTok dengan lagunya yang berjudul Dinda.

Kini Lagu Janji Manis milik Masdo juga kembali viral di TikTok, dan menjadi sound populer pekan ini.

Video musik Janji Manis dirilis oleh Masdo sejak 11 bulan yang lalu, yakni pada 2021.

Lagu Janji Manis menceritakan tentang kisah seorang yang selalu diberi janji-janji manis ketika menjalin asmara, yang akhirnya membuatnya merana sendirian.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Manis - Masdo:

[Intro]

G C G C

G C G C

G C G C

G C G C





[Verse 1]

G Am

Masa mula baru bercinta

G Am

Mulut manis semacam gula

D

Gunung tinggi sanggup didaki

D G

Lautan api sanggup renangi



C G C

G C G C

G C G C

G C G C

[Verse 2]

G Am

Tapi bila dah kenal lama

G Am

Baru terlihat perangai sebenar

D

Habis madu sepah dibuang

D G

Janji manis tinggal kenangan



C G C

G C G C

G C G C

G C G C

G





[Reff]

Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G

Takut nanti engkau merana



Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G

Takut nanti engkau merana



[Bridge]

G

Am G

Am D

D D

G C G C

G C G C

G

[Reff]

Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G

Takut nanti engkau merana



Em Am

Benar kata orang dahulu

D G

Kasih jangan keterlaluan

Em Am

Sayang biarlah sederhana

D G C G

Takut nanti engkau merana

C G C G

Engkau merana

C G

Janji manisnya





[Outro]

C G C

G C G C

G

