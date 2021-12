Song Hye Kyo dan Jun Ji Hyun Didapuk jadi Aktris Korea Termahal, Berapa Tarifnya per Episode?

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Korea Selatan Song Hye Kyo dan Jun Ji Hun digadang-gadang menjadi aktris Korea dengan bayaran tertinggi saat ini.

Menurut laporan Chosun yang dikutip Koreaboo, baik Song Hye Kyo maupun Jun Ji Hun sama-sama memecahkan rekor sebagai artis wanita dengan bayaran K-Drama tertinggi.

Chosun menyebut kedua aktris tersebut, yang sama-sama menjadi pemeran utama di drama yang mereka mainkan, dibayar hingga ₩200 juta (Rp 2,4 miliar) per episodenya.

Dengan total 16 episode, maka keduanya meraih ₩3,20 miliar atau sekitar Rp38,4 miliar untuk satu produksi drama.

Song Hye Kyo saat ini tengah bermain dalam drama Korea SBS "Now We Are Breaking Up."

Jun Ji Hun dan Song Hye Kyo (Instagram @giannajunfp, @kyo1122)

Drama ini tayang beberapa minggu lalu dan telah dinantikan oleh penggemar sejak drama terakhirnya tahun 2018 lalu, "Encounter."

Mantan istri Song Joong Ki ini dilaporkan menerima ₩100 juta (sekitar Rp1,2 miliar) per episode untuk Encounter, yang berarti biaya penampilan K-Dramanya telah naik 50% dalam 3 tahun terakhir.

Sementara Jun Ji Hyun, ia juga disibukkan dengan drama terbarunya, "Jirisan", yang tayang perdana Oktober lalu.